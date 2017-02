ZDF berichtet von Nordischer Ski-WM

Der Wintersport steuert seinem Höhepunkt entgegen. Die Nordische Ski-WM steht auf dem Programm und das "ZDF SPORTextra" ist am kommenden Wochenende live dabei.



Von Donnerstag bis Sonntag berichtet das ZDF ausführlich über Ski alpin, Bob, Rodeln, Skeleton und Eisschnelllaufen. Dafür steht das "ZDF SPORTextra" auf dem Programm. Abwechslungs pur für Wintersportfans. Besonders präsent ist allerdings die Nordische Ski-WM, die in diesem Jahr in Lahti in Finnland stattfindet.