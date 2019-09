ZDF besetzt Führungspositionen neu

Die Leiter-Posten der ZDF-Revision und der Intendanz werden im November neu besetzt. Die Pensionierung des Revisionsleiters Dr. Jürgen Ensch bringt den Stein ins Rollen.



Dr. Jürgen Ensch übernahm die Leiterstelle der Revision am 1. Juli 1999 und war davor Leiter der Stabsstelle Effektivitätssteigerung beim ZDF. Seinen Posten wird Frank Dexheimer übernehmen. Er ist derzeitig noch Leiter der Intendanz. Diesen Posten wird ab November Frank Prywer übernehmen.