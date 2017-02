ZDF bringt "The Coroner" ins deutsche TV

Mord, Selbstmord, oder Unfall? Bei solchen Fragen werden Coroner, zu deutsch Gerichtsmediziner, zu Rate gezogen. Das verspricht in der Regel guten Serienstoff. Das ZDF hat bei "The Coroner" gleich zugeschlagen.



Was tun, wenn das eigene Leben wie ein Kartenhaus zusammenbricht? Im Zweifelsfall kehrt man in die Heimat zurück. Genau das macht Jane Kennedy (Claire Goose) in "The Coroner". Das ZDF bringt die Krimi-Serie ab Mitte März als Erstaustrahlung ins deutsche Fernsehen.