ZDF dreht neue Staffel "Löwenzahn"

Das ZDF hält an seinem beliebten Wissensformat fest. Für "Löwenzahn" geht es mit 14 neuen Folgen in die bereits 37. Staffel.



Als Fritz Fuchs dreht Guido Hammesfahr derzeit an den neuen Folgen der Serie "Löwenzahn". Insgesamt 14 neue Episoden des beliebten Wissensformats hat das ZDF in Auftrag gegeben und sich somit für die nunmehr 37. Staffel entschieden. Mit dabei ist auch der Hund Keks, der gemeinsam mit Fritz Fuchs auf Entdeckungsreise geht.