ZDF-"heute journal" sonntags nun immer 30 Minuten lang

Doppelt hält besser: Das wachsende Interesse der Zuschauer veranlasst das ZDF dazu, die Sonntagsausgabe des "heute journals" künftig in doppelter Länge zu zeigen.



Marietta Slomka begrüßt die Zuschauer des "heute journals" am Sonntag (31. März) um 21.45 Uhr erstmals zu einer längeren Version des Nachrichten-Magazins. Die Sonntagsausgabe wird ab sofort 30 Minuten lang sein.