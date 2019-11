ZDF im Oktober wieder meistgesehen aber auf dem absteigenden Ast

Das ZDF bleibt Marktführer bei den Fernsehzuschauern. Im Oktober musste der Sender allerdings Einbußen gegenüber dem Vormonat verbuchen.



Das ZDF liegt mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent an der Spitze, büßte dabei 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat ein. Das ist der schlechteste Wert der letzten zwei Jahre. Das Erste konnte gegenüber dem Vormonat 0,6 Prozent zulegen und belegt mit 11,2 Prozent Platz zwei bei allen Zuschauern.