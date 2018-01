ZDF lässt "Ku'damm 59" im März gegen den Tatort antreten

2016 sahen mehr als fünf Millionen Zuschauer den dreiteiligen deutschen Fernsehfilm "Ku'damm 56" über den Aufbruch der Jugend in den 1950er Jahren. Am 18. März wird das ZDF die Zeit auf 1959 stellen.



Zur besten Tatortzeit startet das ZDF den neuen Dreiteiler "Ku'damm 59". Die Geschichte von Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) ihrer Tanzschule "Galant" und ihren drei Töchtern geht weiter. Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) sind erwachsen geworden.