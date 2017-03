ZDF plant sechsteilige Serie über Journalismus in den 70er Jahre

Eine junge Journalistin versucht in den 1970er Jahren, sich in der männerdominierten Branche durchzusetzen: Das ZDF plant mit der sechsteiligen Serie "Zarah" ein Stück deutsche Emanzipationsgeschichte zur Hauptsendezeit.



Gedreht wird voraussichtlich bis Juni in Hamburg, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Im Mittelpunkt der Serie steht Zarah Wolf (Claudia Eisinger), die Anfang der 70er Jahre in die Redaktion des auflagenstarken Magazins "Relevant" eintritt.