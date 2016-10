ZDF präsentiert in "Drei-Länder-Show" TV-Duell zwischen Nachbarn

Das ZDF läutet den Oktober mit einer neuen Sonntagabend-Show ein. Präsentiert wird die "Drei-Länder-Show" von der "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel. Für prominente Unterstützung sorgen Britta Steffen, Muriel Baumeister und DJ Bobo.



Andrea Kiewel holt für das ZDF drei Nationen in ein Boot. Sie lässt sie rätseln und rennen, kämpfen und auch mal kentern. "Die große Drei-Länder-Show" ist eine neue Sendung, mit der das ZDF am Sonntag den Oktober startet. Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten in der Open-Air-Spielshow gegeneinander an. Und die "Fernsehgarten"-Moderatorin Kiewel hat ein Auge darauf. Geplant sind zunächst drei Ausgaben. Start ist an diesem Sonntag, 12.05 Uhr. An den beiden darauffolgenden Sonntagen, 9. und 16. Oktober, zur gleichen Zeit, gibt es die zwei weiteren Folgen.