"ZDF.reportage": Grippewelle: hat Deutschland im Griff

Erste Kliniken mussten Aufnahmestopps verhängen, da schon alle Betten belegt waren. Der Grippevirus tobt nun schon seit zwei Monaten.



Die Grippe-Karte der "Arbeitsgemeinschaft Influenza" zeigt für die meisten Regionen Deutschlands noch immer leuchtendes Rot, das heißt, es besteht eine"stark erhöhte Grippeaktivität".