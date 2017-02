ZDF schickt "Professor T." auf Verbrecherjagd

Krimifans kommen am Samstag beim ZDF auf ganzer Linie zum Zug: Das Zweite startet die neue Krimiserie "Professor T.". Die Hauptrolle übernimmt Matthias Matschke.



Ab dem kommenden Samstag, den 4. Februar 2017, ermittelt um 21.45 Uhr zum ersten Mal "Professor T." im ZDF. Der Sender spendierte der neuen Krimiserie zunächst vier Folgen, in denen Matthias Matschke die Hauptrolle als Professor Jasper Thalheim übernimmt.