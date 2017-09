ZDF schickt "Pubertier" und "Zarah" an den Start

Zur Primetime gibt es beim ZDF in Kürze gleich zwei neue Serien, die das Publikum neu begeistern sollen: "Das Pubertier" und "Zarah - Wilde Jahre".



Ab dem kommenden Donnerstag, den 7. September, wartet das ZDF mit zwei neuen Serien zur Primetime auf. Den Auftakt macht "Das Pubertier - Die Serie" um 20.15 Uhr. Im Anschluss schiebt das ZDF um 21.00 Uhr sogleich "Zarah - Wilde Jahre" hinterher. Beide Serien umfassen jeweils sechs Episoden.