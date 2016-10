ZDF setzt bei Champions League erneut auf Bayern

Im zweiten Teil des dritten Champions-League-Spieltags setzt das ZDF erneut auf die sichere Quote und überträgt die Partie des FC Bayern gegen Eindhoven live im Free-TV. Beim Pay-TV-Anbieter Sky wird es auch den Auftritt von Mönchengladbach zu sehen geben.



Auch die Mittwochsspiele des dritten Spieltags der Champions League bieten aus deutscher Sicht brisante Spiele. Und Fußball-Fans können sowohl im Pay- als auch im Free-TV live dabei sein. Wobei das ZDF zum wiederholten Male auf den deutschen Branchenprimus setzt und das Heimspiel des FC Bayern München gegen die PSV Eindhoven überträgt.