ZDF überträgt Bundesliga-Rückrundenstart live

Nach der kurzen Winterpause beginnt am Freitag die Rückrunde der Fußballbundesliga. Das ZDF überträgt ab 20.15 Uhr die Partie des Tabellenvierten gegen den Tabellenführer.



ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauer am Freitag, 12. Januar um 20.15 Uhr gemeinsam mit dem ZDF-Experten Ex-BVB-Profi Sebastian Kehl. Die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern wird Oliver Schmidt live kommentieren.