ZDF verschreibt sich erneut dem Wintersport

Die Wintersportsaison 2016/2017 steht kurz bevor und wartet mit zahlreichen Weltmeisterschaften und Wettbewerben auf. Dem kann das ZDF nicht widerstehen und verschreibt sich den Highlights des wintersportlichen Kräftemessens.



Mit rund 170 Stunden möchte sich das ZDF in der Saison 2016/2017 dem Wintersport widmen. Hinzu kommen rund 40 Stunden Online-Berichterstattung.

Die Berichterstattung im TV und online erstreckt sich dabei unter anderem auf den alpinen Weltcupauftakt in Sölden, der bereits am Samstag ab 12.40 Uhr mit dem Riesenslalom der Damen im Zweiten zu sehen ist.