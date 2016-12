ZDF zeigt 100. Folge von "Leschs Kosmos"

Die Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos" im ZDF feiert ein Jubiläum. Der Sender zeigt die 100. Folge der Sendung mit dem Astrophysiker und Naturphilosoph Prof. Harald Lesch.



Die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos" feiert im Februar 2017 Jubiläum. Wie das ZDF mitteilte, soll am 7. Februar die 100. Folge des Formats mit Autor, Naturphilosoph und Astrophysiker Prof. Harald Lesch. Seit acht Jahren wird die Sendung, die bis 2014 "Abenteuer Forschung" hieß, ausgestrahlt.