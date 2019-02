ZDF zeigt beeindruckende Start-Ups in "plan b"

In der Welt der Start-Ups geht alles rasend schnell, der Kampf um digitale Zukunftsmärkte ist nahezu mörderisch. Gelingt mit dem Projekt der große Durchbruch mit Millionensegen, oder ist jemand anders schneller und Jahrelange unbezahlte Arbeit für die Katz? ZDF zeigt Unternehmertum 2.0



Start-ups schießen wie Pilze aus dem Boden. Eines ist dabei innovativer als das andere. Das ZDF nimmt sich dem Thema am Samstag (9. Februar) in seiner Sendung "plan b" an. Der öffentlich-rechtliche Kanal zeigt unter dem Titel "Gut gegründet", wie Start-ups erfolgreich werden.