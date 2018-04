ZDF zeigt sich "atemlos" mit "Helene Fischer - Live 2018"

Fans von Helene Fischer kommen im ZDF voll auf ihre Kosten. Der TV-Sender zeigt Konzerthighlights und eine Backstage-Doku der Schlagersängerin.



Am Samstag (28. April) schwebt das ZDF "atemlos durch die Nacht", denn dann steht das Programm des Kanals ganz im Zeichen von Helene Fischer. Die Schlagersängerin ist dort in einem Zusammenschnitt aus Konzerthighlights und in einer Dokumentation zu sehen.