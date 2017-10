ZDFinfo: Einen Abend lang nur "Mysterien des Weltalls"

Das wird ein informationsreicher Space-Abend: Die fünfte Staffel von "Mysterien des Weltalls" wird komplett in einem Rutsch bei ZDFinfo gezeigt.



Ab 18.45 Uhr beschäftigt sich ZDFinfo morgen Abend in der fünften Staffel einen ganzen Abend mit den "Mysterien des Weltalls". Die Emmy-prämierte Dokuserie wird von Oscar-Gewinner Morgan Freeman moderiert.