ZDFinfo & Phoenix auf den Spuren der Terrormiliz IS

ZDFinfo strahlt im Rahmen eines Themenabends erstmals die Doku "Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS" aus. Auch Phoenix widmet sich dem Thema.



Diesen Donnerstag (19.April) beleuchtet ZDFinfo die Wurzeln des IS. Der Historiker und Dokumentarfilmer Tom Holland setzt sich dann in einem 60-minütigen Dokumentarfilm mit der Terrormiliz auseinander. In "Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS" begibt er sich auf die Suche nach den Ursprüngen der Gewalt.