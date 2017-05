ZDFinfo: Sascha Bisley in "Szene Deutschland - Unter Tätern"

Reporter Sascha Bisley ist für ZDFinfo in der Welt von "Mord und Totschlag" unterwegs. In der Dokumentation begegnet er Mördern und Angehörigen von Mordopfern.



Aus der Reihe "Szene Deutschland" wird nächsten Monat die Episode "Unter Tätern" ausgestrahlt.

Meldungen zu diesem Thema

ZDFinfo berichtet vom "Aufstieg und Fall des Kommunismus"

ZDFinfo mit Dokus zu "Trumps Weg an die Macht"

"War Games": Der Kalte Krieg bei ZDFinfo



Der Reporter Sascha Bisley trifft sich diesmal unter anderem mit einem verurteilten Raubmörder, der nach 25 Jahren seine Strafe abgesessen hat und nun wieder auf freiem Fuß ist. Bisley will herausfinden, ob die Haft auch tatsächlich einen geläuterten Menschen aus ihm gemacht hat.



Außerdem besucht er die Eltern des ermordeten Mirco und zeigt die erstaunliche Sichtweise der Eltern, die einen schweren Verlust hinnehmen mussten. Vor allem die Fragen, wie man als Opfer dem Täter vergeben und wie man als Täter weiterleben kann, stehen im Vordergrund.



Nachdem sich Bisley zuvor in der Reihe unter Junkies und unter Hooligans begeben hatte, ist "Szene Deutschland - Unter Tätern" am 28. Juni um 8.30 Uhr auf ZDFinfo zu sehen.