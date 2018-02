ZDFinfo mit langem Korea-Abend

Insgesamt zehn Dokumentationen laufen bei ZDFinfo in der langen Korea-Nacht. Dabei stehen Politik, Geschichte und Gesellschaft in Süd- und Nordkorea im Fokus.



Am morgigen Mittwoch, den 7. Februar, steht der Abend bei ZDFinfo ganz im Zeichen von Korea. Fast sieben Stunden lang dreht sich bei dem TV-Sender alles um Nord- und Südkorea. Zehn Dokumentationen über die getrennte Halbinsel auf der anderen Seite der Welt werden dabei gesendet.