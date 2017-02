ZDFinfo zeigt Doku-Reihe über den Kommunismus

Die Ära des Kommunismus ist längst vorüber, für historisch Interessierte dadurch aber nicht weniger spannend. ZDFinfo widmet der politischen Epoche jetzt eine eigene Doku-Reihe.



ZDFinfo beleuchtet den Kommunismus in einer Doku-Reihe. Am Freitag um 20.15 Uhr zeigt der Spartensender die ersten drei Folgen der Reihe "Aufstieg und Fall des Kommunismus". Neun weitere Episoden werden folgen, in denen von Karl Marx bis Michail Gorbatschow die Geschichte des Kommunismus beleuchtet wird.