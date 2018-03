ZDFinfo zeigt Panzer und Despoten

Während am Donnerstag beim ZDFinfo Panzer rollen, haben am Freitag Despoten das Abendprogramm voll im Griff.



Am Donnerstag, 8. März sendet ZDFinfo von 20.15 bis 23.15 Uhr erstmals alle Folgen der vierteiligen Reihe "Panzer!".



Und am Freitag, 9. März zeigt ZDFinfo von 18.45 Uhr bis Mitternacht im Block die siebenteilige Reihe "Despoten" – mit Porträts über Gaddafi, Hussein, Mussolini, Bin Laden und anderen.