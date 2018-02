ZDFinfo zeigt fünf neue "Kriminelle Karrieren"

Es gibt Nachschub für die ZDFinfo-Reihe "Kriminelle Karrieren". Die neuen Episoden zeigen, wie Verbrecher das amerikanische FBI beschäftigten, ihm aber schlussendlich in die Fänge gerieten.



"Allen Stanford – Finanzpirat der Karibik" - das Porträt aus der Doku-Reihe "Kriminelle Karrieren"über einen Wirtschaftskrimellen läuft am heutigen Samstagnachmittag bei ZDFinfo.



Um ein aktuelles Thema geht es auch in einer der weiteren Episoden. "Mark Karpelès – Der Bitcoin-Fälscher" thematisiert den Abstieg eines französischen Computergenies. Dieser baute eine Bitcoin-Tauschbörse zur führenden Handelsplattform für die digitale Währung aus.