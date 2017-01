ZDFneo bringt "Schulz & Böhmermann" zurück

"Schulz & Böhmermann" ist der Nachfolger der viel gelobten Talksendung "Roche & Böhmermann". Schon länger war klar, dass es eine Fortsetzung geben soll. Jetzt steht auch der Termin fest.



ZDFneo bringt die Talkshow "Schulz & Böhmermann" mit einer zweiten Staffel zurück. Die Talkshow, in der Olli Schulz und Jan Böhmermann teils kontroverse Gäste empfangen, ist das Nachfolgeformat von "Roche & Böhmermann", das wegen Unstimmigkeiten zwischen Böhmermann und Charlotte Roche eingestellt werden musste.