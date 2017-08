ZDFneo in nagelneuer Optik

Ab dem 1. Oktober 2017 präsentiert sich ZDFneo in einem markanten Redesign, bei der "Grelb", Schwarz und Weiß im Fokus stehen. Ergänzt werden diese Farben durch Türkis und Brombeer.



Ab dem 1. Oktober 2017 präsentiert sich ZDFneo in einem markanten Redesign, bei der "Grelb", Schwarz und Weiß im Fokus stehen. Ergänzt werden diese Farben durch Türkis und Brombeer.