ZDFneo zeigt "The Killer Inside" in deutscher Erstausstrahlung

ZDFneo hat eine neue Krimiserie. Mit "The Killer Inside" bringt der Sender eine kanadische Krimiserie als deutsche Erstausstrahlung ins Programm.



Das Kommissaren-Duo Julie Beauchemin und Bob Crépault ermittelt künftig im zweiten deutschen Fernsehen. Das ZDF zeigt die kanadische Krimiserie als Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen. In der Serie versuchen die beiden Polizisten mithilfe von psycholgischen Tricks die Kriminellen zum Reden zu bringen.