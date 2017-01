ZDFneo zeigt britische Krimi-Komödien-Serie "Agatha Raisin"

Agatha Raisin kommt eigentlich aus London. Im abgelegenen Örtchen Carsley ermittelt die PR-Beraterin aber auf eigene Faust in Mord- und Kriminalfällen. ZDFneo zeigt die Serie in deutscher Erstausstrahlung.



ZDFneo hat eine neue Krimi-Komödienserie im Programm. Die Hauptfigur in „Agatha Raisin“ ist eine gleichnamige PR-Managerin mit einem ungewöhnlichen Hang zur klassischen Detektivarbeit. Bei ihren Fällen in der Region Cotswold beweist sie einen starken Ermittlersinn und kämpft mit ihrem Londoner Charme dafür, im kleinen, abgelegenen Örtchen Carsley heimisch zu werden.