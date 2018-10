"ZDFspezial" & "Brennpunkt " zum Merkel-Rückzug auf Raten

Angela Merkel hat nach der Wahl in Hessen Konsequenzen angekündigt. Zwar bleibt die Groko bestehen und sie bis 2021 weiter Kanzlerin, beides jedoch nicht mehr lange. ARD und ZDF senden dazu Sonder-Programme.



Um 19.20 Uhr geht es im "ZDFspezial" um die Nachwehen der Hessen-Wahl und Angela Merkels Umgang mit dem nächsten Debakel der Groko-Parteien bei einer Landtagswahl. Um 20.15 Uhr folgt ein 20-minütiger "Brennpunkt" im Ersten. Die Kanzlerin hatte an diesem Montagvormittag verkünden lassen, dass sie nicht wieder für den CDU-Vorsitz kandidieren werde.