"ZDFzeit" mit Warentest für den Sommer

Wie gut sind Mückenschutz, Grill und Fahrrad? Diese Frage stellt sich beinahe jeden Sommer. "Wiso"-Moderator Marcus Niehaves nimmt im großen Warentest von "ZDFzeit" Sommer-Artikel unter die Lupe.



Vom Elektro-Grill bis zum Sonnenschutz, vom Mückenspray über das Fahrradschloss bis zur Funktionsjacke: Der Warentest von "ZDFzeit" kürt am 30. Mai um 20.15 Uhr, Testsieger und -verlierer. Das Doku-Magazin gewährt Einblick in die geheimen Labore der Stiftung Warentest.