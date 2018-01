ZDFzoom-Doku beleuchtet Zwangsheiraten in Deutschland

Für die meisten ist das sicherlich undenkbar. Doch auch in Deutschland passiert es: Mädchen und junge Frauen müssen Männer heiraten, die sie gar nicht lieben oder gar kennen. "ZDFzoom" geht am Mittwoch den Zwangsheiraten auf den Grund.



Rund 3.000 Mädchen und Frauen wenden sich jedes Jahr an eine Beratungsstelle, weil sie an Männer verheiratet werden sollen, die sie nicht kennen oder lieben. Laut dem Bundeskriminalamt kommt es jährlich sogar etwa zwölf Mal zum Äußersten, wenn Mädchen getötet werden, weil sie angeblich die Familienehre verletzt haben sollen.

Eins von diesen Mädchen ist zum Beispiel Zare. Die 19-Jährige wollte studieren und arbeiten, ihr Vater wollte sie jedoch an einen Mann verheiraten. Der Mann ist nach dem Mord an seiner Tochter noch immer auf der Flucht.



ZDFzoom will nachforschen, wie sich solche Morde künftig verhindern lassen. Dafür gibt es zum Beispiel Beratungsstellen, auch Schulen wollen aufklären. In Berlin bietet die Polizei im Rahmen eines Pilotprojektes sogar eine eigene Abteilung an, die jungen Frauen helfen will.



Offiziell sind Zwangsheiraten in Deutschland schon längst verboten, Minderjährige dürfen zudem seit Sommer letzten Jahres nicht mehr geehelicht werden. Für manche Eltern tut das nichts zur Sache. Die ZDFzoom-Doku "Heirat ohne Liebe" wird am Mittwoch um halb 12 nachts ausgestrahlt und ist auch in der Mediathek verfügbar.