Zahl der Streaming-Abos steigt rasant

Viele sagen dem linearen TV einen absehbaren Tod in naher Zukunft voraus. Abrufdienste und Mediatheken graben dem klassischen Fernsehen Stück für Stück die Zuschauer ab. Das Marktforschungsunternehmen Deloitte hat nun Zahlen zu diesen Thesen geliefert.



Gucken wir bald nur noch Fernsehen über Streaming-Dienste? Die Jugend scheint, wie so oft, Vorreiter beim Trend hin zu Abrufdiensten und Online-Angeboten zu sein. Bei den 14- bis 18-Jährigen zumindest schaut bereits eine Mehrheit lieber Netflix und Co. als klassisches Fernsehen.