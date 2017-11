Zahlen, Daten, Fakten: Tele Columbus AG zieht Resümee

Die Tele Columbus AG ist der drittgröße Kabelnetzbetreiber Deutschlands. Kann der Anbieter auch zum dritten Quartal 2017 schwarze Zahlen schreiben?



Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus AG veröffentlichte am 22. November die aktuellen Betriebszahlen. Um ein erstes Resümee für das Jahr 2017 zu ziehen, gibt das Unternehmen nicht nur einen Blick auf die Zahlen des Quartals frei, sondern fasst die vergangenen neun Monate zusammen.