Zattoo: Eurosport nur noch kostenpflichtig

Ab Donnerstagabend steht Zattoo-Nutzern ein kostenloser Sender weniger zur Verfügung. Denn Eurosport wird künftig nur noch im Premium-Angebot HiQ des Web-TV-Dienstes zu sehen sein.



Eurosport ist seit Beginn des Jahres "Home of the Olympics" und wird in den kommenden Jahren in Deutschland die Olympischen Spiele im Free-TV übertragen. Doch Zattoo-Nutzer werden den Sender künftig nur gegen ein zusätzliches Entgelt verfolgen können. Denn wie der Web-TV-Dienst am Donnerstag seinen Kunden mitteilte, wird Eurosport 1 künftig nicht mehr kostenlos zu sehen sein.