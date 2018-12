Zattoo: Noch mehr Speicher für TV-Sendungen

Premium und Ultimate Abonnenten von Zattoo können sich freuen, sie bekommen jetzt noch mehr Speicherplätze für ihre Aufnahmen.





Mit dem Zusatzangebot "Recording Plus" haben Premium- und Ultimate-Abonnenten von Zattoo nun die Möglichkeit, mehr Aufnahmen zu machen und abzuspeichern. Die Funktion steht in Deutschland und der Schweiz zur Verfügung.