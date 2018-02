Zehn Tage wilder Westen bei Sky

Im März gibt es bei Sky wieder einen Pop-up-Channel. Diesmal entführt der Kanal die Zuschauer in den wilden Westen. "Sky Cinema Western" zeigt zehn Tage lang Klassiker und neue Hits des Genres.



In der Zeit vom 9. bis 18. März zeigt der Pop-up-Channel Filme aus über 80 Jahren Western. Die Zuschauer können sich auf Klassiker wie "12 Uhr mittags" und "Rio Grande" und "Winnetou" Teil I bis III freuen.