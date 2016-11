Zuckerberg: Falschmeldungen auf Facebook halfen Trump nicht

Der Papst habe Donald Trump als US-Präsident unterstützt, hieß es während des US-Wahlkampf auf Facebook. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg glaubt dennoch nicht, dass Falschmeldungen in dem sozialen Netzwerk den Wahlausgang beeinflusst hätten.



Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat bezweifelt, dass weit verbreitete Falschmeldungen bei dem Online-Netzwerk den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA mitentschieden hätten. "Ich persönlich halte es für eine ziemlich verrückte Idee, dass falsche News auf Facebook, die nur einen sehr geringen Anteil der Inhalte ausmachen, die Wahl auf irgendeine Weise beeinflusst haben könnten", sagte Zuckerberg bei einem Auftritt auf der Konferenz "Techonomy" in Kalifornien in der Nacht zum Freitag. Die Wähler entschieden auf Grundlage ihrer Lebenserfahrung.