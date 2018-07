Zuschauermeinung klar: Frauen sollten WM kommentieren

Nachdem die vielerorts vernichtende Kritik zu deutschen Fernsehkommentatoren bei der WM in Russland analysiert wurde, ergibt sich ein vielleicht überraschendes Bild: Wenn es nach dem Publikum ginge, würde eine Frau die Spiele kommentieren.



Die männlichen Kommentatoren Bela Rethy und Tom Bartels müssten ihren Hut nehmen - wenn man den Ergebnissen einer vergleichenden Social-Media-Datenanalyse Rechnung tragen wollte.