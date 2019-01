Zwei Dokus zur jüdischen Geschichte im Ersten und bei Arte

Das Erste widmet sich im Januar mit den beiden Filmen "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben" und "Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto" einer besonderen Thematik.



Zwei Dokumentarfilme, ein Thema. Das Erste strahlt im Januar zwei Filme über die Juden während der Zeit des Zweiten Weltkrieges aus.



Der Film "Das Geheimarchiv des Warschauer Ghettos" hat mit seiner Ausstrahlung national und international Premiere. Im deutschen Fernsehen wird die Doku am heutigen 15. Januar, 20.15 Uhr auf Arte und 22. Januar, 22.45 Uhr dann bei ARD zu sehen sein.



Außerdem wird der Film von Roberta Grossmann am 27. Januar - dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust - weltweit in verschiedenen Kinos zu sehen sein und läuft dabei an mehr als 200 Orten auf großer Leinwand. In Deutschland sind Veranstaltungen in Berlin, Erfurt, Frankfurt am Main, Freiburg, Gronau (Leine), Jena und Münster geplant.