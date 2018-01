Zwei Stunden Radio Tatort

Zum 10. Geburtstag des erfolgreichen deutschen Hörspielformats, gibt es den ARD Radio Tatort heute gleich zwei Stunden.



Heute Abend startet auf SWR2 und allen weiteren Kulturradios der ARD um 20.03 Uhr die Sondersendung ARD Radio Tatort "Paradise City" (WDR 2018). Es spielen unter anderem mit Uwe Ochsenknecht, Hans Peter Hallwachs und Matthias Leja. Damit feiert die ARD den 10. Jahrestag der erfolgreichen Reihe "Radio Tatort".