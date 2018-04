Zweite Staffel von "Legion" debütiert bei Fox

Der US-Sender Fox hat sich die zweite Staffel von "Legion" exklusiv für Deutschland gesichert. Das zehnteilige Drama startet weniger als 24 Stunden nach der Originalpremiere.



Schon seit seiner frühen Kindheit wandert David von einer psychiatrischen Anstalt in die nächste. Was erst später rauskommt: Er ist von dem Dämon Farouk besessen. In einem epischen Staffelfinale bekämpften David (Dan Stevens) und seine Freunde den Dämon und zwingen ihn endgültig aus Davids Körper - er entkommt und führt einen neuerlichen Feldzug gegen die Welt - natürlich in einer zweiten Staffel.