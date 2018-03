Zweiter DAB Plus-Mux in Hessen – Start für Sommer geplant

Schon im Sommer könnte ein neuer DAB Plus-Mux in Hessen starten. Das kündigte die LPR auf einer Veranstaltung mit nichtkommerziellen Lokalradios (NKL) in Kassel an.



Wie es aussieht wird die DAB Plus-Versorgung in Hessen ab dem 01. Juli 2018 erweitert. Die Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR) teilte während einer Veranstaltung mit nichtkommerziellen Lokalradios (NKL) in Kassel mit, dass dann ein zweiter regionaler privater Multiplex an den Start gehen soll. Kann der Termin nicht eingehalten werden, wird es spätestens im vierten Quartal soweit sein.