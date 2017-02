gfu: Steigende Absätze bei UHD-TVs und DAB-Plus-Radios

Die gfu und die GfK widmeten sich dem Markt für Consumer Electronics und stellten einen Rückgang im Jahr 2016 fest. Während PCs und Smartphones rückläufig waren, stieg der Absatz von UHD-TVs und DAB-Plus-Radios jedoch an.



Einen Rückgang hat der Markt für Consumer Electronics im Jahr 2016 zu verzeichnen. Die im Consumer Electronic Market Index (CEMIX) erfassten Werte zeigen, dass im vergangenen Jahr ein Umsatzvolumen von knapp 26,6 Milliarden Euro erzielt wurden. 2015 lag dieser Wert noch bei 27,7 Milliarden Euro.