gfu sieht DVB-T2 als TV-Trend 2017

Auch wenn die IFA 2017 in Berlin noch auf sich warten lässt, gibt es bereits erste Trends in Sachen TV-Geräte. Die gfu sieht vor allem den Wechsel auf DVB-T2 und OLED-TVs als größte Entwicklungen für 2017.



Jedes Jahr werden auf der Messe für Consumer und Home Electronics, der IFA, die neuesten Trends der Fernsehtechnik präsentiert. Die gfu hat zu Beginn des Jahres bereits die neueste Fernseher-Generation und die Entwicklungen im TV-Segment genauer unter die Lupe genommen.