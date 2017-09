"heute-show" ist zurück

Mit neuen Ausgaben kehrt die "heute-show" aus der Sommerpause zurück und präsentiert pünktlich zur Bundestagswahl kommentiert wieder satirisch alles, was Deutschland bewegt.



Genug der Sommerpause - die "heute-show" kehrt ins ZDF-Programm zurück und präsentiert wieder die wichtigsten Themen rund um Politik und Gesellschaft in gewohnt satirischer Umsetzung. Gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl, denn dieses brandheiße Thema kann sich das Team um Oliver Welke natürlich nicht entgehen lassen.