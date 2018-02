"heute-show" thematisiert Fauxpas in nächster Ausgabe

Nach heftiger Kritik an der Darstellung des AfD-Sachverständigen Dieter Amann in der ZDF-Satiresendung "heute-show" wird der Beitrag in der kommenden Sendung Thema sein - diese wird wegen einer Karneval-Sondersendung jedoch erst Ende der kommenden Woche laufen.



Der Vorfall hatte große Wellen geschlagen - im Verlauf der Ausgabe am 16. Februar werde darauf eingegangen, erklärte ein ZDF-Sprecher am Dienstag. Moderator Oliver Welke hatte sich am Freitag über die Sprache von Amann lustig gemacht.



Welke erklärte später, niemand in der Sendung habe gewusst, dass Amann unter einer Sprachstörung leide. Wäre das der Fall gewesen, wäre der Clip niemals in der "heute-show" gelaufen.