oe24.TV: Österreichischer Nachrichtenkanal gestartet

Ab sofort hat Österreich einen eigenen Nachrichtenkanal, der das Alpenland rund um die Uhr mit News versorgt. Weitere Inhalte sichert oe24.TV eine Kooperation mit CNN.



Bisher sah es in Österreichs Fernsehlandschaft dünn aus mit einem eigenen Nachrichtenkanal. Um sich über das hiesige Nachrichtengeschehen im TV zu informieren, standen den Österreichern bisher nur deutsche Kanäle zu Verfügung, die in Österreich mit einem österreichischen Werbefenster ausstrahlten. Erst Anfang des Jahres war ein Österreich-Ableger von N24 an den Start gegangen.