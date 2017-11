rbb versorgt neue Gebiete mit DAB Plus

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg erweitert sein DAB Plus-Sendegebiet an Oder und Prignitz.



Alle Fans des digitalen Radios und des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) können sich freuen. Der Sender erweitert nämlich sein Sendegebiet in den Gebieten um die Oder und an der Prignitz. So nahm die ARD-Anstalt gestern den neuen Digitalradio-Sender Booßen (bei Frankfurt/Oder) und in Pritzwalk in Betrieb.