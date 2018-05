"ttt" über Rassismus, Syrien, Israel und Fotos

In der heutigen Sendung "ttt - titel thesen temperamente" um 23.05 Uhr geht es um eine Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum, den Staatsgründer Israels David Ben Gurion, ein Buch über Syrien und über eine Fotoreise durch Frankreich.



In diesen Tagen reflektiert das Ausstellungsprojekt "Rassismus - die Erfindung von Menschenrassen" im Dresdner Hygiene-Museum die Geschichte des Rassenwahns. Beklemmende Exponate dokumentieren die Abgründe einer Lehre, die darauf abzielt, die Welt in Über- und Untermenschen aufzuteilen.